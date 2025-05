Favela S.A.: conheça a trajetória de artistas das periferias de Belo Horizonte

O quadro Favela S.A. desta terça-feira (20) destaca talentos que surgiram nas comunidades da Grande BH e conquistaram o reconhecimento mundial. MC Arizinho, veio do Jardim Alterosa, em Betim, na região metropolitana de BH e é celebrado por seu funk melody. Ele acumula mais de 200 milhões de plays nas plataformas digitais. Ainda neste episódio, a cantora Adriana Araújo revisita a Pedreira Prado Lopes, na capital mineira, refletindo sobre sua carreira no samba e as raízes de sua força. Marquim, multifacetado artista da favela da Serra, em BH, compartilha sua experiência como cantor, escritor e capoeirista. Doug Hits abriu uma produtora na periferia que foi crescendo e hoje conta com um catálogo de 25 artistas de sucesso. As histórias inspiradoras desses artistas exemplificam a influência e força da cultura periférica na cena musical brasileira.



