Feminicídio e briga de trânsito: madrugada registra dois assassinatos no bairro Serra, em BH

Na madrugada deste sábado (05), dois assassinatos ocorreram no bairro Serra, na região Centro-sul de Belo Horizonte. O primeiro caso envolveu uma jovem de 26 anos, que foi morta por um tiro durante uma discussão com o companheiro dentro do banheiro de um bar, motivada por ciúmes. O homem fugiu e é conhecido na região por outras passagens criminais. O segundo crime ocorreu na Praça do Cardoso, onde um motoqueiro foi morto após se envolver em uma briga de trânsito. Os suspeitos, ocupantes de um carro, fugiram sem serem identificados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!