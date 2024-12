Governo de Minas anuncia 66 novos ônibus para linhas metropolitanas

O Governo de Minas anunciou o início da circulação de 66 novos veículos na frota de ônibus metropolitanos, nesta quinta-feira (5). Até 2025, serão 850 novos ônibus em funcionamento no total, o que representa renovação de 33% da frota. Para a compra de 600 novos veículos estão sendo destinados R$ 382 milhões. Além disso, as empresas que operam o transporte público da região metropolitana de BH assumiram o compromisso de adquirir, com recursos próprios, mais 250 ônibus em 2025.