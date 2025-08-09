Grave acidente entre carreta de minério e carro causa morte na BR-381, em Sabará (MG)

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um grave acidente entre um carro e uma carreta, na BR-381, em Sabará, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, o carro teria saído da faixa em que seguia e, ao tentar retornar, bateu a frente e a lateral no caminhão. Com o impacto, o veículo que transportava minério perdeu o controle, desceu pela ribanceira e parou depois de atingir um paredão de concreto. A vítima ficou presa às ferragens e morreu no local. Os feridos foram resgatados e levados para unidades de saúde.



