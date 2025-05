Homem arromba autoescola e furta televisão e brinquedos em Belo Horizonte

Um homem arrombou a porta de vidro de uma autoescola na região da Pampulha em Belo Horizonte. O suspeito passou apenas 40 segundos no local e levou uma televisão de 32 polegadas e dois carrinhos de brinquedo. A funcionária que chegou às 7:00 horas encontrou a entrada forçada. O homem, que é conhecido por praticar pequenos furtos naquela área, foi embora tranquilamente. Após o incidente, o proprietário planeja aumentar a segurança do estabelecimento para evitar novas invasões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!