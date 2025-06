Homem é preso flagrado aplicando golpe do 'chupa cabra' em caixa eletrônico em BH

Um homem de 32 anos foi preso na manhã deste sábado (7) ao tentar aplicar o golpe do "chupa cabra" em uma agência da Caixa Econômica Federal, no bairro Savassi, região Centro-Sul de BH. O homem é suspeito de integrar uma quadrilha de São Paulo que atua em vários estados. O golpe consiste em prender o cartão do cliente no caixa eletrônico e colar um adesivo falso com um número de “atendimento” que, na verdade, redireciona para os golpistas. A vítima liga, fornece dados e senha, e o criminoso usa o cartão preso para fazer compras. O suspeito foi flagrado pelas câmeras de segurança da agência bancária e abordado pela Polícia Federal, que já o monitorava. Com ele, foram encontrados dispositivos de clonagem e vários cartões sem identificação. A polícia pede que possíveis vítimas registrem boletim de ocorrência e as investigações continuam para que mais envolvidos no esquema sejam detidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!