Um homem de 24 anos foi preso depois de ferir com golpes de faca a ex-companheira no bairro Goiânia, região Nordeste de Belo Horizonte. Ele, que tem a guarda dos dois filhos do casal, disse na delegacia que estava sendo ameaçado pela mulher. A vítima, de 20 anos, está internada no Hospital João 23.