Hora da Venenosa: Zé Felipe aluga casa no condomínio da ex para ficar perto dos filhos

O cantor Zé Felipe revelou que encontrou uma nova casa para alugar no mesmo condomínio onde sua ex-esposa, Virginia, mora com os filhos. Ele destacou o desejo de estar presente na vida das crianças, reafirmando que a convivência entre pai e mãe é para sempre. Zé Felipe também compartilhou nas redes sociais que tem focado em sua saúde mental, iniciando terapia para lidar com o processo de separação. A separação gerou especulações sobre possíveis estratégias legais envolvendo o patrimônio da ex-esposa devido a investigações em andamento.



