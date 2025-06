Incêndio destrói 40 veículos no pátio do Detran em Sabará (MG)

Um incêndio atingiu cerca de 40 veículos no pátio de apreensão do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais) em Sabará, na Grande BH. O fogo começou durante a madrugada e os bombeiros foram acionados por vizinhos que perceberam a fumaça. Devido ao portão trancado, os militares usaram mangueiras d'água sobre o muro para controlar as chamas. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso, pois a mata ao redor não foi atingida. O caso será investigado pela Polícia Civil.



