Influenciadores são investigados em BH por lavagem de dinheiro e divulgar jogos de azar

Um casal de influenciadores de Belo Horizonte está sendo investigado pela Polícia Civil por envolvimento em jogos de azar e lavagem de dinheiro. De acordo com as apurações, Alicya Ribeiro promovia plataformas ilegais nas redes sociais e recebia mensalmente R$ 100 mil.



Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no imóvel do casal, no bairro Lindéia, na região do Barreiro, policiais apreenderam carros de luxo e uma arma. Eduardo Magalhães, marido de Alicya, foi preso por posse ilegal do armamento, mas foi liberado após o pagamento da fiança. O homem alega ter adquirido a arma para proteção pessoal.



A investigação contra a influenciadora começou há seis meses. A apuração revela indícios de lavagem de dinheiro, já que os bens do casal estavam em nome de terceiros.



Alicya também é suspeita de fazer publicidades enganosas nas redes sociais. Segundo a polícia, ela publicava posts de apostas já ganhas para incentivar os seguidores.



A polícia continua com as investigações. A influenciadora está em liberdade.



