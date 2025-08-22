Logo R7.com
Jovem carioca desaparecida em BH é encontrada com ex-namorado e denuncia agressões

Companheiro da vítima é preso por descumprir medida protetiva e manter mulher em situação de violência

Balanço Geral MG|Do R7

Thaiz Machado, de 21 anos, desapareceu em Belo Horizonte no dia 8 de julho e foi encontrada nesta sexta-feira (22). Segundo parentes, a jovem vivia um relacionamento abusivo e sofria violência doméstica, inclusive com o filho pequeno presente.

Thaiz havia tentado se refugiar no Rio de Janeiro, mas voltou à capital mineira sob pressão do companheiro, que descumpriu medidas protetivas existentes. O suspeito foi preso em flagrante ao ser localizado junto à vítima.

