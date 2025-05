Jovens são assaltados dentro de metrô e denunciam despreparo de seguranças na Grande BH

Dois estudantes, de 17 e 18 anos, tiveram seus celulares roubados dentro de um vagão de metrô em Contagem, na Grande BH. Durante o assalto, as vítimas contam que o suspeito do roubo simulou estar armado e fez ameaças aos jovens. O prejuízo das vítimas alcança cerca de R$ 5.000. Segundo os estudantes, após o incidente, eles procuraram os seguranças do metrô, mas relataram que não receberam o suporte necessário. O metrô de Belo Horizonte, em nota, afirmou que o assalto ocorreu fora do vagão, após os jovens passarem pela roleta, o que contradiz o relato dos estudantes. As vítimas, que registraram um boletim de ocorrência, aguardam acesso às imagens das câmeras de segurança para identificar o criminoso e esclarecer a situação.



