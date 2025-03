Laudo descarta responsabilidade de Copasa em risco de desabamento em casas de BH

As famílias que precisaram deixar os imóveis no bairro Primeiro de Maio, na região Norte de Belo Horizonte, querem saber quando vão poder voltar para casa. Já faz um mês que as residências foram desocupadas depois da suspeita de um vazamento na rede da Copasa (Companhia de Abastecimento de Minas Gerais). O laudo de análise da situação ficou pronto e descartou a responsabilidade da companhia de abastecimento. Agora, moradores continuam em buscas de respostas para as trincas que ameaçam a região.