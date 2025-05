Líder religioso é indiciado por estupro e importunação sexual de sete mulheres em BH

A Polícia Civil indiciou, nesta terça-feira (20), o pastor suspeito de estuprar e importunar sexualmente sete mulheres no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte.



De acordo com a Polícia Civil, sete mulheres, incluindo adolescentes, afirmaram terem sofrido abusos durante eventos religiosos. A primeira denúncia sobre o caso foi feita em abril deste ano.



Ainda segundo a instituição, o líder religioso supostamente usava sua posição dentro da igreja para ameaçar e silenciar as mulheres. Na época, uma das vítimas contou que sofreu os abusos durante uma década, começando aos 16 anos.



A Justiça de Minas Gerais ainda não acatou o pedido de prisão preventiva solicitado pela polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!