Medidores de glicose defeituosos preocupam diabéticos em Minas Gerais

Pacientes diabéticos da Grande BH enfrentam dificuldades após a interdição de medidores de glicose fornecidos pelas prefeituras. Os aparelhos apresentaram erros graves, como leituras imprecisas, o que compromete o controle da doença. Janaína, mãe de dois jovens com diabetes tipo 1, relatou que precisou comprar outro sensor para garantir a segurança dos filhos. Reginaldo, padeiro, está há dias sem medir corretamente a glicose por falta de fitas e teme pela própria vida. A Secretaria de Estado de Saúde afirmou que os modelos com defeito foram retirados e que medidas emergenciais estão sendo tomadas.



