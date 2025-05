Moradora coloca fogo no próprio apartamento durante surto psicótico em BH

Um incêndio destruiu a cobertura de um prédio no bairro Funcionários, na região Centro-sul de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi iniciado por uma moradora em surto psicótico. As chamas se espalharam rapidamente devido ao material inflamável acumulado dentro do imóvel, tornando o acesso das equipes de socorro mais difícil. A moradora foi atendida pelo Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) após a chegada dos bombeiros.



