Moradora do bairro Confisco, em BH, cria podcast que dá voz a comunidade

A moradora Dona Graça se tornou referência ao unir comunicação e memória afetiva da comunidade do bairro Confisco, na região da Pampulha, em BH. Antiga na região, Dona Graça apresenta o “Pódio com Graça”, podcast comunitário gravado na praça central do bairro. Lá, moradores contam suas trajetórias, compartilham vivências e celebram a transformação do território. Com produção simples, celular e microfone, o conteúdo vai para a internet com ajuda da jovem Carol, que cuida das gravações e edições. O projeto, sem fins lucrativos, também divulga serviços públicos e informações úteis para a vizinhança.



