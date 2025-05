Moradores de Belo Horizonte enfrentam esgoto a céu aberto e alagamentos frequentes

Na Rua Exaltino Marques de Andrade, no bairro Bela Vitória, em Belo Horizonte, moradores sofrem com esgoto ao ar livre que escorre de prédios localizados na parte alta da região. A rede de esgoto não suporta o volume, causando alagamentos constantes nas ruas e casas. Márcio, um dos residentes, destacou: "A Copasa vem aqui todo dia, mas não consegue desentupir". Jovê Ciuda, outra moradora, mencionou que o odor é constante e seu filho autista enfrenta problemas respiratórios devido à situação. Além dos alagamentos, os moradores enfrentam dificuldades como passar por tijolos para não pisar no esgoto e relatam que a situação piorou com as novas construções. Técnicos da Copasa foram ao local para uma vistoria, mas ainda não apresentaram soluções definitivas.



