Moradores denunciam condições precárias em unidades de saúde da Grande BH

A população de Ribeirão das Neves, na Grande BH, denuncia as condições precárias do único hospital da cidade e das unidades de pronto atendimento. O hospital São Judas Tadeu enfrenta problemas estruturais, como tetos quebrados e fiação exposta, resultando em quartos molhados. Pacientes também relatam longas esperas, falta de medicamentos e insumos, além de receberem receitas erradas. O secretário estadual de saúde, Fábio Bacchiretti, visitou o hospital e reconheceu os problemas, discutindo um novo projeto de melhoria. A cidade, que não possui terapias ocupacionais ou médicos cirurgiões suficientes, serve como referência para mais de 350 mil moradores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!