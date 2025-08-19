Moradores denunciam poluição em córrego e impacto ambiental em Belo Horizonte

Moradores do bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte, estão preocupados com a poluição do córrego Cascatinha. Há cerca de 15 dias, esgoto vem sendo lançado no curso d’água, provocando mau cheiro, morte de plantas e alteração da coloração da água, que apresenta espuma na superfície. Moradores acionaram a Copasa, que esteve no local, mas negou responsabilidade. A companhia informou que enviará uma equipe para avaliação e que providências poderão ser tomadas caso seja confirmada sua participação na contaminação.



