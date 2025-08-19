Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Moradores denunciam poluição em córrego e impacto ambiental em Belo Horizonte

Córrego Cascatinha, no bairro Caiçara, sofre contaminação por esgoto, causa mau cheiro e ameaça fauna e flora local

Balanço Geral MG|Do R7

Moradores do bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte, estão preocupados com a poluição do córrego Cascatinha. Há cerca de 15 dias, esgoto vem sendo lançado no curso d’água, provocando mau cheiro, morte de plantas e alteração da coloração da água, que apresenta espuma na superfície. Moradores acionaram a Copasa, que esteve no local, mas negou responsabilidade. A companhia informou que enviará uma equipe para avaliação e que providências poderão ser tomadas caso seja confirmada sua participação na contaminação.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Belo
  • Belo Horizonte
  • Morte
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.