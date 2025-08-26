Moradores enfrentam filas e falta de senhas para exames em Centro de Saúde de BH

Moradores do bairro Ventosa, na região Oeste de Belo Horizonte, denunciam longas filas e a limitação na marcação de exames no Centro de Saúde local. Desde a implantação do novo sistema, no fim de julho, a média de atendimentos caiu de 50 para 30 por dia, deixando dezenas de pessoas sem conseguir o serviço.



O líder comunitário afirma que a redução das senhas após a implantação do sistema SIGRA piorou o atendimento. Pacientes relatam ainda problemas técnicos.



Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte disse que são feitas em média 30 coletas por dia e que a falha nos equipamentos da unidade do Ventosa já foi encaminhada para troca.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!