Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Moradores enfrentam filas e falta de senhas para exames em Centro de Saúde de BH

Idosa de 80 anos relata três tentativas frustradas; pacientes reclamam que novo sistema reduziu atendimentos

Balanço Geral MG|Do R7

Moradores do bairro Ventosa, na região Oeste de Belo Horizonte, denunciam longas filas e a limitação na marcação de exames no Centro de Saúde local. Desde a implantação do novo sistema, no fim de julho, a média de atendimentos caiu de 50 para 30 por dia, deixando dezenas de pessoas sem conseguir o serviço.

O líder comunitário afirma que a redução das senhas após a implantação do sistema SIGRA piorou o atendimento. Pacientes relatam ainda problemas técnicos.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte disse que são feitas em média 30 coletas por dia e que a falha nos equipamentos da unidade do Ventosa já foi encaminhada para troca.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Belo
  • Belo Horizonte
  • Novo
  • PlayPlus
  • Prefeitura de Belo Horizonte
  • RecordPlus
  • Saúde
  • Vitória (Cidade)
  • Vitória (time)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.