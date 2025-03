Moradores tentam registrar apartamentos em BH e descobrem penhora dos imóveis

Moradores da região Norte de Belo Horizonte denunciam problemas com uma construtora após a venda de apartamentos na planta. Segundo os denunciantes, eles cederam um terreno para a empresa em troca de dois imóveis no empreendimento. Mas, ao registrarem, descobriram que eles estavam penhorados. O prejuízo pode passar de R$ 3 milhões. As vítimas já registraram boletins de ocorrência e acionaram a Justiça. A Polícia Civil informou que o inquérito está em andamento.