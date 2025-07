Motociclista que participava de ‘rolezinho do grau’ morre depois de bater em ônibus em BH

Um motociclista morreu ao bater de frente em um ônibus no bairro Jardim Guanabara, na região Norte de Belo Horizonte. Ele estava participando de um "rolezinho do grau" com outros pilotos. Alguns dirigiam em alta velocidade e empinavam as motos.



As câmeras flagraram o momento exato em que o acidente aconteceu. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e constatou a morte do motociclista. Perícia e rabecão foram acionados.



O motorista do ônibus disse que descia uma rua quando se deparou com o motociclista. O coletivo teve o para-brisa e o para-choque dianteiro destruídos.



