Motorista de ônibus e vizinhos apagam incêndio em casa de empresário em BH

Uma motorista de ônibus e moradores do bairro Carlos Prates, na região Noroeste de Belo Horizonte, interviram para conter um incêndio na casa de um empresário. O fogo teve início no jardim durante a madrugada, e a motorista parou o ônibus para alertar os vizinhos, que usaram baldes com água até a chegada dos bombeiros. Graças à ação rápida, o empresário teve perdas mínimas. Investigações sobre possíveis causas criminosas estão em andamento, já que este foi o terceiro incidente recente na área.



