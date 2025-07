Mudança nos horários do ônibus entre BH e Jaboticatubas afeta rotina dos passageiros

Passageiros da linha 5582, que liga a Estação São Gabriel, em Belo Horizonte, a Jaboticatubas, na região Metropolitana, estão insatisfeitos com uma mudança no horário implementada no fim de junho. Profissionais que trabalham à noite contam que a alteração aumentou o tempo de espera para até 45 minutos. A linha atende também os distritos de Pinhões e partes de Santa Luzia. A Secretaria de Estado de Infraestrutura afirma que a alteração tem o objetivo de melhorar os intervalos das viagens e sugere que um abaixo-assinado formalize o interesse por novas mudanças.



