Mulher é esfaqueada e feita refém pelo ex-companheiro na frente de mãe e filha em BH

Lidiane, uma mulher de 29 anos, foi agredida a facadas e feita de refém pelo ex-companheiro em sua casa no bairro Santa Margarida, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. No momento do crime, a vítima estava acompanhada pela filha e pela mãe idosa. A menina, de apenas 11 anos, pediu socorro. Com a chegada da polícia ao local, o suspeito se tornou agressivo e precisou ser contido a força pelos militares. Durante a confusão, o homem acabou baleado e encaminhado ao hospital. A vítima está internada em estado grave no Hospital João 23.



Segundo Nívia, irmã da vítima, a família já havia alertado Lidiane sobre o companheiro. A mulher ainda conta que a irmã já havia sofrido diversas ameaças por parte do suspeito.



