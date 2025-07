Mulher tem revólver apontado para a cabeça durante roubo de carro no bairro Santa Rosa, em BH

Uma mulher teve o carro roubado no bairro Santa Rosa, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O assalto ocorreu à noite quando a vítima foi abordada por um homem armado ao abrir o automóvel. "Ele já saiu do meio-fio até a mim com o revólver na mão e já apontando, com a mão levantada, sentindo a minha cabeça", relatou a vítima. Após o crime, registrado em menos de um minuto, a vítima e uma amiga correram assustadas. O prejuízo é de pelo menos R$ 15 mil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!