Neste dia dos namorados, Asafe Alcântara sai nas ruas de BH em busca de histórias de amor

A Praça Sete, no coração de Belo Horizonte, virou cenário de amor neste Dia dos Namorados. O repórter Asafe Alcântara conversou com o público e descobriu histórias emocionantes, de declarações em outras línguas a lembranças de amores que já se foram.



