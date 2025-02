Número de mortes por afogamento salta 36% em Minas

Em janeiro deste ano, trinta pessoas morreram vítimas de afogamento em Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o número cresceu 36% em comparação com o mesmo período de 2024. Temperaturas elevadas, fortes chuvas e férias escolares podem ser fatores responsáveis pelo aumento.



Nos últimos 10 anos, a maioria das mortes por afogamento no estado foram registradas no início do ano, nos meses de janeiro e fevereiro. A orientação é que as testemunhas acionem imediatamente o Corpo de Bombeiros, a corporação não recomenda que as pessoas pulem na água para ajudar.