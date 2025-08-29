Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

“Ô Diego!”, bordão vira sucesso na internet e dupla de BH conquista milhões com vídeos de humor

Histórias gravadas no bairro Cabana do Pai Tomás, na região Oeste da capital mineira renderam fama e quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais

Balanço Geral MG|Do R7

“Ô Diego!”: o bordão já é conhecido por milhões de internautas. O chamado insistente de um amigo que tenta tirar o parceiro de dentro de casa para aproveitar um pagode virou marca registrada de uma dupla de Belo Horizonte que está viralizando na internet. Os criadores de conteúdo digital ‘Brabo Gordin’ e Diego Gonçalves gravam vídeos no bairro Cabana do Pai Tomás, na região Oeste da capital mineira, e já acumulam quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Belo
  • Belo Horizonte
  • histórias
  • Internet
  • Redes sociais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.