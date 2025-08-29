“Ô Diego!”, bordão vira sucesso na internet e dupla de BH conquista milhões com vídeos de humor

“Ô Diego!”: o bordão já é conhecido por milhões de internautas. O chamado insistente de um amigo que tenta tirar o parceiro de dentro de casa para aproveitar um pagode virou marca registrada de uma dupla de Belo Horizonte que está viralizando na internet. Os criadores de conteúdo digital ‘Brabo Gordin’ e Diego Gonçalves gravam vídeos no bairro Cabana do Pai Tomás, na região Oeste da capital mineira, e já acumulam quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!