Obras na Av. Tereza Cristina causam lentidão no trânsito de BH

O motorista que passou pela Avenida Tereza Cristina, na altura do bairro Prado, na região oeste de Belo Horizonte, enfrentou trânsito pesado na manhã desta quinta-feira (31). O congestionamento se estendeu do bairro Coração Eucarístico até o Prado. O que pode ter causado a retenção foi um buraco que se abriu na pista, com uma das faixas fechada para os trabalhos da Copasa.