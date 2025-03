Pai de criança que levou cocaína para escola em Itamonte (MG) tem 20 passagens pela polícia

A Polícia Militar de Itamonte, cidade a 230 km de Belo Horizonte, informou que o pai da criança que levou cocaína para escola, na sexta-feira (21), tem uma longa lista de ocorrências. O homem tem 20 passagens pela polícia, entre elas uma denúncia por violência doméstica.



Até o momento, o pai da menina não foi preso, já que não há uma situação de flagrante. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que pediu a prisão do homem. O tio da criança foi preso por desacato à autoridade quando, durante o ocorrido, insultou uma conselheira tutelar e tentou tirar a sobrinha da escola.



Relembre o caso



Dezoito crianças, entre 4 e 5 anos de idade, fizeram exames médicos em um hospital após suspeita de ingerir cocaína dentro de uma escola municipal. De acordo com a Polícia Militar, tudo começou quando a filha de um traficante da cidade, de 4 anos de idade, teria levado 16 papelotes da droga para a aula. Ela teria confundido a droga com doce de coco, e a distribuiu para os colegas de sala.



O caso foi descoberto quando um dos alunos apresentou o “doce” para a professora, alegando que estava azedo. A Polícia Militar foi chamada.



Para a professora, a aluna de 4 anos disse que ganhou os produtos do pai. A polícia desconfia da versão da menina, achando que ela encontrou a droga escondida dentro de casa.



Ao todo foram apreendidos 16 papelotes da droga, destes, 9 parcialmente consumidos. Os entorpecentes estavam escondidos na mochila e debaixo da carteira da estudante. Um laudo da Polícia Civil confirmou que o material apreendido trata-se de cocaína.



Todas as crianças que estavam na sala foram levadas ao hospital, onde foram atendidas e passaram por exames laboratoriais. Elas passam bem e já tiveram alta. O laudo médico aponta que as crianças não ingeriram a droga.



Na escola, o tio de um dos alunos foi preso por desacato. Ele teria ameaçado a professora afirmando que “denunciar o crime traria problemas para a família” da educadora. Ele foi levado para a delegacia, onde foi liberado após assinar um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).



O pai da menina, de 28 anos, não foi encontrado. Segundo a polícia, ele tem passagens por porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica e tráfico de drogas.