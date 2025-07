Pedreiro enfrenta dificuldades após roubo de veículo e equipamentos de trabalho na Grande BH

Um pedreiro que se mudou de Montes Claros, no norte de Minas, para a região metropolitana de Belo Horizonte, teve seu carro e ferramentas de trabalho roubados na porta de casa, em Ibirité, na Grande BH. O veículo, um Monza vermelho de 1995, foi levado em menos de 30 segundos e continha equipamentos essenciais à profissão da vítima, totalizando um prejuízo de mais de R$2.000. Apesar de ter registrado o furto na Polícia Civil, o homem ainda não tem informações sobre o paradeiro do automóvel e das ferramentas.



