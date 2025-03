Polícia apreende drogas e conduz nove pessoas à delegacia em Belo Horizonte

A Polícia Civil apreendeu drogas e conduziu nove pessoas para a delegacia, na manhã deste sábado (1°). As detenções são resultados de uma operação realizada na rodoviária de Belo Horizonte, no centro da capital mineira. Cães farejadores foram utilizados na ação para fiscalizar bagagens.



“Nós fiscalizamos alguns ônibus e tínhamos algumas informações que o setor de inteligência captou previamente para realizar esse trabalho”, explicou o delegado Sérgio Belizário.



Entre os entorpecentes apreendidos estão cogumelos alucinógenos, cocaína, maconha e md. Segundo o delegado, as drogas seriam para consumo próprio das pessoas conduzidas e não configura tráfico.



