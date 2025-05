Polícia identifica mãe de recém-nascido encontrado morto em saco de lixo em BH

A mulher suspeita de abandonar um recém-nascido em um saco de lixo no bairro Minaslândia, região Norte de Belo Horizonte, foi identificada e prestou depoimento à polícia nesta segunda-feira (27). O corpo do bebê foi encontrado por um gari, em meio ao lixo deixado em uma esquina.



De acordo com a Polícia Militar, a mulher, de 36 anos, confessou que a gravidez foi indesejada e que, por isso, não fez nenhum acompanhamento pré-natal. Ela contou que entrou em trabalho de parto em casa, sozinha, durante a madrugada de sábado (25) para domingo (26). Após o nascimento, enrolou a bebê em um pano, colocou dentro de um saco de lixo e deixou na porta de casa.



Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um catador de recicláveis passa pelo local e recolhe o saco. Para a polícia, ele disse que levou o material para casa, mas que sentiu um cheiro muito forte vindo de um dos sacos. Ainda segundo o catador, ele decidiu devolver o lixo e o deixou em uma esquina onde, mais tarde, garis encontraram o corpo da criança e chamaram a PM. A mulher e o catador foram ouvidos pela polícia no domingo (26), mas, como não estavam em flagrante, foram liberados.



A polícia quer saber se o catador tinha conhecimento do que havia dentro do saco e se, mesmo assim, decidiu não acionar as autoridades. Por enquanto, não há indícios de que os dois se conheçam ou tenham agido juntos.



