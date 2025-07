Polícia Militar monta operação e fiscaliza carros no entorno da avenida Guarapari, em BH

Para garantir mais segurança para moradores e comerciantes do entorno da avenida Guarapari, no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, a Polícia Militar intensificou o policiamento na região. Em uma operação especial montada na noite de sexta-feira (25), mais de 50 veículos foram abordados. A ação vai seguir durante o fim de semana e ao longo do ano.



