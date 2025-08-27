Logo R7.com
Polícia monta esquema especial de segurança para clássico entre Atlético e Cruzeiro

Primeiro duelo será nesta quarta-feira (27), na Arena MRV, com torcida única de atleticanos

Balanço Geral MG|Do R7

A Polícia Militar vai reforçar o policiamento nos dois clássicos entre Atlético e Cruzeiro pela Copa do Brasil. O primeiro jogo acontece nesta quarta-feira (27), na Arena MRV, com torcida única de atleticanos. A volta será em 11 de setembro, no Mineirão, apenas com cruzeirenses.

O esquema inclui monitoramento das torcidas pelas redes sociais, pontos estratégicos de policiamento e acompanhamento das organizadas.

A PM pede que os torcedores cheguem com antecedência para evitar aglomerações. Bares e sedes de torcidas em locais autorizados também serão monitorados durante os jogos.

