Polícia monta esquema especial de segurança para clássico entre Atlético e Cruzeiro

A Polícia Militar vai reforçar o policiamento nos dois clássicos entre Atlético e Cruzeiro pela Copa do Brasil. O primeiro jogo acontece nesta quarta-feira (27), na Arena MRV, com torcida única de atleticanos. A volta será em 11 de setembro, no Mineirão, apenas com cruzeirenses.



O esquema inclui monitoramento das torcidas pelas redes sociais, pontos estratégicos de policiamento e acompanhamento das organizadas.



A PM pede que os torcedores cheguem com antecedência para evitar aglomerações. Bares e sedes de torcidas em locais autorizados também serão monitorados durante os jogos.



