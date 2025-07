Polícia prende filho de professora morta em BH e o aponta como suspeito do crime

Matteos França Campos, de 32 anos, foi preso suspeito de matar a mãe, a professora Soraya Tatiana. O crime ocorreu no apartamento onde eles moravam no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Após uma discussão por dívidas financeiras, Matteos confessou que enforcou a mãe e transportou o corpo no porta-malas do carro dela. O corpo foi encontrado dois dias depois em Vespasiano, na região Metropolitana. A polícia investiga as circunstâncias do caso e aguarda laudos periciais para prosseguir com as investigações.



