Polícia prende quadrilha do RJ suspeita de roubar celulares em Belo Horizonte

Uma quadrilha do Rio de Janeiro foi presa suspeita de roubar celulares durante o Carnaval em Belo Horizonte. O rastreador de um dos aparelhos levou a polícia a Pará de Minas, a 75 km da capital mineira, onde o grupo estava hospedado e guardava o material roubado. Ao todo, 13 telefones foram recuperados e seis pessoas foram presas.



Segundo a Polícia Militar, a quadrilha especializada no roubo de celulares veio do Rio de Janeiro e fazia o movimento de ir para o interior justamente para não chamar a atenção da polícia.



Uma sala de acolhimento especial foi montada pela polícia para atendimento às vítimas e o registro de ocorrências. Pelo menos seis pessoas já foram presas com a ajuda do sistema de reconhecimento facial da Polícia Militar. A tecnologia foi desenvolvida pelo centro de inteligência da instituição e realiza consultas em tempo real para identificar se o cidadão possui alguma condenação ou mandado de prisão em aberto, incluindo casos de outros estados.