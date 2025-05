Polícia procura por dupla suspeita de assassinar jovem a tiros em Belo Horizonte

Um jovem, de 22 anos, foi morto a tiros no bairro São João Batista, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (02). Durante patrulhamento, a Guarda Civil do município encontrou a vítima com pelo menos oito perfurações já sem vida. Há suspeitas de envolvimento da vítima com tráfico de drogas. Testemunhas apontam dois homens em uma motocicleta como suspeitos pelo crime. A dupla esta foragida e está sendo procurada pela polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!