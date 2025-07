Polícia resgata adolescentes e três mulheres de cárcere e prostituição em Ubá (MG)

Três mulheres e quatro adolescentes foram resgatadas em Ubá, cidade a 290 km de Belo Horizonte, após denúncia de cárcere privado e exploração sexual. Uma das vítimas filmou a situação e pediu ajuda à irmã, que denunciou a situação à polícia. As vítimas foram atraídas por promessas de emprego em aplicativos. Elas eram mantidas em condições precárias e forçadas à prostituição para pagar dívidas fabricadas. Um casal foi preso por exploração sexual, tráfico de pessoas e posse ilegal de arma. Um terceiro suspeito está sendo procurado. No local foram encontradas drogas, armas e anotações de clientes.



