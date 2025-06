Policial mata homem, atira em ex e tira a própria vida durante festa junina em MG

Um homem morreu ao ser baleado na cabeça durante uma festa junina na cidade de Centralina, a cerca de 660 km de Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro, na noite de sábado (8). A companheira da vítima também foi atingida por disparos no peito e na perna e segue internada no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, após passar por cirurgia.



O suspeito pelo ataque foi identificado como José Pereira Filho, policial militar reformado e ex-marido da mulher baleada. Após cometer o crime, o homem retornou à própria residência, onde foi encontrado morto com um disparo, em aparente suicídio.



A Polícia Civil investiga a motivação e as circunstâncias dos tiros e não descarta a possibilidade de um crime passional.



