Prefeito em exercício de BH, Álvaro Damião, comenta sobre projetos para a cidade

Álvaro Damião (União Brasil), prefeito em exercício de Belo Horizonte, deu entrevista exclusiva ao Balanço Geral Minas, na tarde desta terça-feira (21). O político comentou sobre ações que afetam o dia a dia da população, como projetos contra enchentes e o cenário do transporte público. Damião falou ainda sobre o planejamento do carnaval na capital mineira, que vem atraindo cada vez mais turistas. O vice-prefeito está no comando da cidade durante licença médica de Fuad Noman (PSD), internado desde 3 de janeiro.