Prefeitura de Brumadinho (MG) inicia remoção preventiva de moradores de área de risco de barragem

A prefeitura de Brumadinho, cidade mineira a cerca de 60 km de Belo Horizonte, iniciou nesta terça-feira (29) a retirada preventiva de famílias próximas à barragem B1, após o nível de emergência da estrutura ser elevado pela falta de documentos da empresa que administra o local. Ao todo, a Defesa Civil coordena o trabalho de evacuação de sete famílias e cerca de 80 animais.



O processo de realocação ocorre gradualmente, levando em conta prioridades como gestantes e idosos, com opções de acomodação apresentadas às famílias. A empresa responsável ainda não compareceu para cumprir compromissos acordados, segundo a advogada dos moradores. Enquanto isso, a prefeitura realiza monitoramento e medidas de segurança, com possível ressarcimento dos custos por parte da empresa no futuro.



