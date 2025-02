O novo presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Durval Ângelo, reuniu nesta sexta-feira (14) conselheiros de várias partes do país, em Belo Horizonte. A intenção é discutir a nova gestão de recursos públicos dos estados. O vice-governador de Minas, Mateus Simões (Novo), participou do encontro.