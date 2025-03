Problemas de escoamento causaram rompimento da Lagoa do Nado em BH, aponta laudo

Quatro meses depois do rompimento da Lagoa do Nado , na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A prefeitura concluiu o laudo que aponta as causas do acidente. O problema não estava na estrutura da barragem e sim, de acordo com a Secretaria de Obras municipal, a lagoa se rompeu porque a galeria do vertedouro estava parcialmente obstruída e isso impediu o escoamento da água acumulada durante a chuva.



O rompimento da barragem da Lagoa do Nado provocou o vazamento de 60 milhões de litros de água que varreram parte da estrutura do parque e chegaram até a Avenida Pedro I. Postes de iluminação foram arrancados e 600 animais que viviam no local precisaram ser resgatados. Além disso, cerca de 4 mil metros quadrados de material sólido atingiram a área de preservação permanente do parque.