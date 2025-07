Profissões do Futuro: programa Jovem Aprendiz atinge recorde de empregos no Brasil

No Brasil, mais de 664 mil jovens entre 14 e 24 anos estão empregados como aprendizes, refletindo o sucesso do programa Jovem Aprendiz. O programa, obrigatório em empresas com pelo menos sete funcionários, estabeleceu uma cota de contratação entre 5% e 15%. Setores como a indústria lideram na empregabilidade desses jovens.



Em maio de 2025, foram registrados mais de 8 mil novos contratos, indicando o crescimento constante dessa iniciativa. O benefício não é só para os jovens, mas também para as empresas que adotam essa prática, proporcionando experiência prática e formação contínua aos participantes.



