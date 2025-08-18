Projeto de leitura transforma escola e aumenta desempenho de alunos em BH

Um projeto literário mudou a rotina da Escola Estadual Duque de Caxias, no bairro Santa Helena, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A biblioteca vive cheia, e os alunos têm 50 minutos semanais de atividades literárias. O projeto começou em 2007 com apoio de uma fundação de gestão educacional. Dois anos depois, a escola já alcançava nota 7,5 no IDEB (Indice de Desenvolvimento da Educação Básica). Em 2019, chegou a 8,9, uma das melhores pontuações da capital. A estratégia se espalhou por toda a rede estadual, com 819 escolas adotando a mesma metodologia. Hoje, professores e alunos celebram a transformação da instituição.



