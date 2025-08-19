Qualidade da água da Lagoa da Pampulha, em BH, alcança índices ótimos em alguns trechos

A qualidade da água da Lagoa da Pampulha, cartão-postal de Belo Horizonte, apresenta avanços significativos, chegando a níveis ótimos em alguns trechos, segundo a Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais). O estudo mostra a redução expressiva de poluentes e é considerado o melhor registro da série histórica de monitoramento.



Desde 2002, a companhia investiu cerca de R$ 760 milhões para melhorar a água da lagoa, com esforços intensificados pelo programa Reviva Pampulha, em parceria com as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem. A iniciativa visa eliminar o lançamento de esgoto e lixo, além de conscientizar estabelecimentos e indústrias sobre descarte irregular. Desde janeiro de 2022, quase 5 mil ligações clandestinas de esgoto foram finalizadas, atingindo metade da meta prevista no plano de ação.



