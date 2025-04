Rodoviária de Belo Horizonte espera 155 mil passageiros durante feriado prolongado

Durante o feriado prolongado, cerca de 155 mil pessoas devem circular pela rodoviária de Belo Horizonte. Entre os dias 16 e 21 de abril, aproximadamente 79 mil passageiros deixarão a capital, enquanto outros 76 mil devem chegar. Entre os destinos mais procurados estão as praias do Sudeste, como Rio de Janeiro, Cabo Frio e Angra dos Reis. No interior de Minas, cidades como Sete Lagoas, Conselheiro Lafaiete e Divinópolis também registram alta demanda. Ao todo, a expectativa é de 3.285 partidas e 3.262 chegadas no terminal, representando um leve aumento no fluxo em relação ao mesmo período do ano passado. A orientação para os passageiros é chegar com antecedência e conferir os horários com as viações.



